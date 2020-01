Inter-Cagliari, Maran prepara la sfida con gli uomini contati: il report

Inter-Cagliari si avvicina e la squadra di Rolando Maran è al lavoro per preparare la sfida di San Siro, in programma domenica alle ore 12:30. Il tecnico dei sardi sta lavorando con gli uomini contati, viste le numerose assenze. Il report dell’allenamento dal sito ufficiale del Cagliari.

REPORT – Inter-Cagliari è alle porte e Rolando Maran, al centro sportivo di Assemini, prepara la sfida contro l’Inter in programma domenica alle ore 12:30. Ecco il report dell’allenamento dal sito ufficiale dei sardi: “Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini: nel mirino dei rossoblù di mister Maran la sfida di domenica contro l’Inter. La squadra ha iniziato la seduta di oggi in palestra: sotto la supervisione del professor Roberto De Bellis i calciatori hanno svolto lavori individualizzati e test atletici, per poi spostarsi in campo. Dopo un circuito dedicato alla reattività, il gruppo ha quindi giocato una serie di partite a campo ridotte con sponde ad alta intensità. Lavoro personalizzato per Cacciatore, Mattiello, Ceppitelli; Faragò ha svolto un lavoro differenziato di recupero. Terapie per Cerri e Rog, out Ragatzu.”

Fonte: cagliaricalcio.com