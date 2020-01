Spinazzola, tentativo (fallito) dell’agente con Conte! Inter-Roma, il punto

Marco Barzaghi, giornalista di “Sportmediaset”, ha fatto il punto sull’incandescente mercato dell’Inter a “Tutti Convocati” su “Radio 24”. Importanti retroscena, soprattutto, sullo scambio ormai saltato tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola

IL RETROSCENA – Marco Barzaghi ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: «Lo scambio tra Spinazzola e Politano è saltato. Ora è tutto bloccato, Petrachi sta facendo un estremo tentativo per Politano. Ma l’Inter non lo cede in prestito e quindi è tutto blocato. C’è stato un tentativo ieri sera di Davide Lippi, agente di Spinazzola, con Antonio Conte per rassicurarlo sulle condizioni del giocatore, ma non ci è riuscito. Ci sono delle offerte importanti per Vecino, l’Everton potrebbe dare la liquidità per chiudere le operazioni. Per Eriksen serve aumentare un po’ di più l’offerta, ma manca veramente poco. Una volta sbloccata la cessione di Politano, magari al Milan o alla Fiorentina, arriverà Giroud. Vidal non è completamente chiuso, ma il nuovo allenatore ci conta parecchio. Vendendo Vecino l’Inter potrebbe fare un doppio affare a centrocampo, ma Vidal al momento non è caldo».