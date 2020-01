Politano-Spinazzola salta? Per l’Inter si riaprono due piste – SM

Giorni caldissimi per il mercato dell’Inter. Se da un lato a tenere banco è il fronte inglese, con il viaggio di ieri di Piero Ausilio per Eriksen e Giroud (vedi qui), dall’altro c’è l’intoppo nello scambio con la Roma tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Si riaprono così due piste per il mercato nerazzurro

SALTA LO SCAMBIO? – Potrebbe davvero saltare lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Sono ore caldissime, in cui ogni momento può essere buono perché lo scambio salti definitivamente. Possibilità più che concreta. E potrebbero così riaprirsi due piste per il mercato dell’Inter, calde negli scorsi giorni ma raffreddate da quando lo scambio con la Roma ha preso quota. Una in entrata e una in uscita: stiamo parlando di Ashley Young e Matteo Politano, appunto

SI RIAPRONO DUE PISTE – Il primo vuole solo i nerazzurri (vedi qui), che hanno bisogno di un esterno per il 3-5-2 di Antonio Conte. Se, come sembra, dovesse saltare l’arrivo di Leonardo Spinazzola, l’Inter si ritufferà su Ashley Young del Manchester United. Dall’altro lato, c’è da risolvere la questione Politano. E qui si potrebbe riaprire l’ipotesi Milan, che si era interessata negli scorsi giorni prima del forte inserimento della Roma.

