Barella: “Voglio ripagare l’Inter. Conte? Mi ha migliorato in certe cose”

Nicolò Barella ha concesso un’intervista esclusiva a Sky Sport in cui ha parlato del suo inserimento nell’Inter e del lavoro col tecnico Antonio Conte

RIPAGARE LA FIDUCIA – Nicolò Barella parla di come si è inserito nell’Inter: «L’Inter mi ha voluto tanto, io ho fatto di tutto per ripagare questa fiducia. C’è stato un infortunio, ma questo è il calcio, sono cose che succedono come è successo a Zaniolo che ha avuto una cosa più importante e mi dispiace, voglio fargli gli auguri. Ora ho ripreso, spero di riprendere da dove ho lasciato e spero di fare ancora meglio».

IL LAVORO CON CONTE – Barella parla dei miglioramenti con Antonio Conte: «Conte mi ha migliorato nello stare in campo, nel farmi trovare la posizione. E’ molto maniacale. Quello che mi rimproveravano era l’essere molto istintivo, lui mi ha limitato molto questa cosa. Conte è uno che ti migliora in tutto, ti tira fuori il 110% e per me che scendo in campo sempre per dare il 110% è una cosa positiva»