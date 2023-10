Soucek, possibile mossa West Ham ma l’Inter lo vuole per un motivo

Soucek è uno dei giocatori in scadenza al 30 giugno 2024 e l’Inter ha messo gli occhi sul centrocampista del West Ham. Il club proprietario del suo cartellino ha però la possibilità di escludere questa casistica.

IN DUBBIO – Tomas Soucek ha segnato ieri su rigore nella vittoria per 1-0 della Repubblica Ceca sulle Isole Faer Oer. Un gol fondamentale, per permettere alla sua nazionale di restare in corsa per la qualificazione agli Europei. Nel 2024, oltre al torneo in Germania, punta a trovare un nuovo contratto visto che quello attuale col West Ham è in scadenza al 30 giugno. Sport Mediaset ribadisce l’interesse dell’Inter, che vuole Soucek per un motivo: darebbe fisicità al centrocampo, sarebbe un elemento diverso da quelli attuali. Il West Ham ha però un’opzione a suo favore per estendere il contratto per un’altra stagione. Una clausola che nel caso toglierebbe Soucek dai possibili parametri zero.