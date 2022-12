Sommer, l’Inter abbandona la pista? Sondati altri nomi! Gli scenari – Sky

Sommer è un’idea dell’Inter per l’immediato futuro, con Handanovic in forse per la prossima stagione. Il portiere svizzero sogna però il Manchester United passando per il Bayern Monaco. Di seguito le ultime di Sky Sport

PISTE INCROCIATE – Yann Sommer al Bayern Monaco e poi al Manchester United? Tutto è possibile in questo mercato di gennaio, certo che il Bayern Monaco dovrà capire bene cosa fare sui portieri. Sommer tra l’altro piace anche all’Inter che ha un po’ abbandonato la pista sondando altri nomi, come per esempio Neto. È uno scenario interessante ma bisognerà capire quali sono le reali possibilità di un passaggio prima al Bayern Monaco e poi al Manchester United.