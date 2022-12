Onana-Handanovic, nessuna rivoluzione! L’Inter torna ai ‘vecchi’ schemi

Onana torna a far parte dei convocati dell’Inter che domani (giovedì) affronterà la Reggina in amichevole alle ore 18 (vedi articolo). Mentre con il Real Betis era rimasto ad Appiano Gentile a lavorare, adesso si inverte la situazione con Handanovic che non andrà in Calabria. In attesa del Napoli, le gerarchie si riallineano

NESSUNA RIVOLUZIONE – André Onana non ha preso parte alla trasferta di Siviglia dove l’Inter ha sfidato il Real Betis. Il camerunense era infatti rimasto ad Appiano Gentile per lavorare e ritrovare la miglior forma. Adesso a non partire è Samir Handanovic, che nelle ultime amichevoli ha rimpiazzato il collega ex Ajax con buone prestazioni. Chi però credeva a una nuova rivoluzione tra i pali dovrà presto ricredersi: Onana rimane il titolare, come mesi fa ha ben chiarito Simone Inzaghi.

Onana e Handanovic, si ritorna ai ‘vecchi’ schemi: test con la Reggina importante per il camerunense

La breve parentesi Handanovic è dunque già terminata ma con tre competizioni da disputare più la finale di Supercoppa italiana ci sarà certamente spazio anche per lo sloveno. Intanto le gerarchie si riallineano e Onana torna a difendere la porta dell’Inter. Il test con la Reggina sarà un’occasione per capire lo stato di forma del camerunense, reduce da un addio al Mondiale molto discusso per via di un acceso contrasto con il Commissario Tecnico. Onana avrà ritrovato serenità e concentrazione? A Reggio ne sapremo di più.