Sommer, l’Inter raggiunge il suo obiettivo col Bayern Monaco

Che Yann Sommer sarà il prossimo numero uno dell’Inter non lo scopriamo di certo oggi, ma c’era bisogno della chiusura in tempi rapidi. I nerazzurri la stanno per raggiungere.

CLAUSOLA NO – Inter e Bayern Monaco stanno lavorando in queste ore per trovare il definitivo accordo. I dialoghi sono positivi e si potrebbe chiudere anche nel weekend. Base di intesa per quattro milioni di euro più bonus, no alla clausola rescissoria da 6 dei bavaresi secondo Gianluca Di Marzio.

fonte: gianlucadimarzio.com