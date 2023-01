Sommer, Inter in corsa per giugno! Handanovic, colloquio a breve – Sky

Sommer sembrava in procinto di trasferirsi a gennaio al Bayer Monaco ma nelle ultime ore il Borussia Mönchengladbach ha bloccato tutto (vedi ultime). Secondo le ultime di Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport, l’Inter rimane pienamente in corsa con Handanovic in ogni caso pronto a incontrare il club

PISTA APERTA – Yann Sommer, la pista Inter rimane viva per giugno: «Sommer, portiere svizzero del Borussia Mönchengladbach, sembrava in procinto di trasferirsi al Bayern Monaco a gennaio e invece il direttore sportivo Virkus ha chiuso a questa ipotesi. Detta così potrebbe sembrare una notizia che non riguarda l’Inter, ma non andando al Bayern Monaco il club nerazzurro torna pienamente in corsa per giugno. Sommer ha 34 anni, Onana è il titolare mentre su Handanovic non ci sono grandi novità sul rinnovo. Da quel che sappiamo se ne parlerà nelle prossime settimane».