Monza-Inter, non solo novità Lautaro Martinez! Inzaghi con altri due cambi

Monza-Inter è la sfida in programma alle 20.45 che si avvia al record di presenze all’U-Power Stadium (vedi articolo). Secondo le ultimissime di Paventi, intervenuto a Sky Sport, Inzaghi cambia pochissimo con la grande novità Lautaro Martinez in attacco (vedi ultime)

TRE DIFFERENZE – Monza-Inter si avvicina. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a confermarsi dopo la grande e meritata vittoria contro la capolista Napoli. Il tecnico nerazzurro non cambia moltissimo, ma si presenta dal 1′ con una novità non da poco, ovvero Lautaro Martinez dal 1′ al fianco di Edin Dzeko con Romelu Lukaku in panchina. Le altre due novità rispetto al Napoli riguardando Stefan de Vrij che torna al centro della difesa a discapito di Francesco Acerbi e Denzel Dumfries sulla corsia destra al posto di Matteo Darmian.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.