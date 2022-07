Skriniar, trattativa in riapertura: per l’Inter non incedibile – SM

Si intensificano le notizie su una possibile cessione di Milan Skriniar al PSG. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, per l’Inter non è incedibile.

CONTATTI IN CORSO – Tra domani e dopodomani sono in programma nuovi contatti tra PSG e Inter per Milan Skriniar. I parigini continuano a cercare un difensore centrale e sono intenzionati a riaprire la trattativa con i nerazzurri per lo slovacco. Per i nerazzurri – secondo quanto riporta Sport Mediaset – non è incedibile. Tutto dipenderà dall’offerta dei parigini.