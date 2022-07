Merlo: «Inter, progetto femminile importante. Stagione impegnativa»

Beatrice Merlo è intervenuta ai microfoni di Inter TV per raccontare la preparazione della squadra femminile nerazzurra e le sensazioni in vista della prossima stagione.

PREPARAZIONE – Beatrice Merlo ha commentato il lavoro pre-stagionale dell’Inter Women e la scelta della società di partecipare a una tournée negli Stati Uniti: «La preparazione sta andando molto bene, stiamo iniziando a caricare. Ci stiamo allenando duramente, ma sempre stando attente. Il viaggio negli Stati Uniti starà bellissimo e fa capire quanto la società tenga al progetto femminile».

OBIETTIVI – Beatrice Merlo ha poi parlato del nuovo status di professioniste e della prossima stagione: «Il passaggio al professionismo è molto importante. Noi come società non sentiamo tanto questo passaggio, perché siamo sempre state trattate come tali. Mi aspetto una stagione impegnativa, il livello si è alzato ancora di più rispetto all’anno scorso. Noi combatteremo ogni partita su ogni pallone».