Inter, allenamento vista Lione: le immagini della seduta odierna

Continua la preparazione dell’Inter, che anche oggi è scesa in campo per l’allenamento in vista dell’amichevole di sabato contro il Lione. Tramite il profilo ufficiale Twitter della società sono arrivate alcune immagini della seduta odierna.

L'allenamento della squadra in vista dell'amichevole di sabato 💪 — Inter (@Inter) July 26, 2022

