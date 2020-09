Skriniar, Tottenham prova ad accelerare: missione inglese a Milano

Emissari del Tottenham sarebbero già oggi a Milano con nel mirino due giocatori: uno sarebbe Milan Skriniar, l’altro Arek Milik del Napoli

BLITZ – Uomini mercato del Tottenham sarebbero in giornata a Milano per Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, nel mirino degli Spurs non ci sarebbe solo il difensore dell’Inter, ma anche un attaccante, sempre di Serie A. Si tratterebbe di Arek Milik, centravanti del Napoli. Per quest’ultimo, il viaggio in Inghilterra sarebbe stato rinviato a domani. L’obiettivo del blitz odierno degli emissari del club londinese sarebbe quello di comprendere i margini di entrambe le trattative, che non sembrano essere delle più semplici.

Fonte: Mirko Calemme – Calciomercato.it