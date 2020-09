Sensi: “L’Inter deve puntare in alto, dobbiamo essere ambiziosi”

Stefano Sensi Inter-Udinese

Stefano Sensi ha concesso un’intervista ai microfoni di “Sky Sport 24”. Il centrocampista dell’Inter sottolinea le ambizioni dei nerazzurri

PUNTARE IN ALTO – Sensi spinge l’Inter a puntare in alto: «L’Inter deve sempre puntare in alto. Noi abbiamo fatto errori che abbiamo rivisto e lavorando e cercando di migliorarti possiamo fare grandi cose. Dobbiamo affrontare partita dopo partita, è il campo che parla. Non dobbiamo porci obiettivi, ma lavorare su noi stessi e fare bene in tutte le partite».

L’AMBIZIONE – Sensi sottolinea l’importanza di avere ambizioni: «Ambizione è la parola che ci diciamo più spesso. Ognuno di noi la dice ed è quella che aiuta a migliorarci e non commettere gli errori dell’anno scorso. Se ognuno di noi avrà ambizione potremo fare grandi cose».