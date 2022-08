Skriniar, ribadito il no al PSG! E l’Inter frena Gosens per due motivi – Sky

Anche oggi si è parlato di rischio cessione per Skriniar, col PSG che in Francia era segnalato come tornato alla carica (vedi articolo). Di Marzio, da Sky Calcio Club, smentisce però che l’Inter possa privarsi dello slovacco e riduce molto la possibilità di addio di Gosens rispetto a ieri.

NIENTE USCITE – Gianluca Di Marzio fa il punto in uscita dopo aver parlato del difensore (vedi articolo): «Milan Skriniar non si muove. L’Inter è stata ancora una volta molto ferma e molto rigida, anche in serata, a far sapere che Skriniar non va via. Nonostante nuovi tentativi del PSG, veri o presunti, dalla Francia. Robin Gosens: per il momento fermata la cessione, perché il Bayer Leverkusen non ha aperto al prestito con obbligo di riscatto e non si è trovato il sostituto. Nessun riscontro su Jordi Alba (vedi articolo)».