Acerbi-Inter, nuovo tentativo con Zhang ma si pensa al piano B (posticipato) – Sky

Acerbi all’Inter è un’operazione che si proverà a concludere entro le 20 di domani. Di Marzio, da Sky Calcio Club, dà ancora in piedi la trattativa con la Lazio (serve l’OK di Zhang) ma anche un piano B.

LA RICERCA – L’Inter vuole un difensore ma potrebbe prenderlo anche oltre le 20 di domani. Lo spiega Gianluca Di Marzio: «Domani ci sarà un nuovo tentativo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per prendere Francesco Acerbi, che sta aspettando l’OK del presidente. Simone Inzaghi lo vuole, proveranno fino alle 20 di domani a ottenere l’OK di Steven Zhang. Se non dovesse arrivare l’OK per Acerbi ci sarebbe la possibilità di Dan-Axel Zagadou ex Borussia Dortmund, che è svincolato. Potrebbe arrivare anche dopo le 20, ma non troppo con calma perché ha altre offerte».