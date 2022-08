Jordi Alba in bilico al Barcellona, ma non fatta con l’Inter: la situazione

Una delle notizie di oggi, penultimo giorno di mercato, ha visto l’Inter accostata a Jordi Alba del Barcellona (vedi articolo). Sempre in Spagna AS, quotidiano di Madrid, chiarisce la situazione.

IN USCITA, MA – Il Barcellona vuole liberarsi di Jordi Alba e vuole farlo entro domani. Questo per poter acquistare Marcos Alonso dal Chelsea, (ri)accostato nella giornata di oggi anche all’Inter (vedi articolo). Tuttavia, stando ad AS, il terzino sinistro dei catalani non è così vicino ai nerazzurri come si è detto sempre dalla Spagna. Il quotidiano di Madrid, citando fonti dell’Inter, smentisce la notizia arrivata questa sera. In aggiunta, al momento non risulta esserci alcun accordo con il giocatore. Restano poco più di venti ore per la sessione estiva di calciomercato, ma a ora non sembra che Jordi Alba sia così vicino a un trasferimento in nerazzurro.