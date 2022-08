Casadei, l’esordio al Chelsea non è da predestinato! Ex Inter già nei guai

Casadei ha esordito col Chelsea under 23 in EFL. Esordio da dimenticare per il ragazzo classe 2003 contro il Sutton United. Per l’ex Inter subito una batosta personale

NON È UN BUON INIZIO − Esordio da dimenticare per Cesare Casadei al Chelsea under 23. L’ex Inter ha debuttato in Sutton United-Chelsea valida per la prima giornata dell’English Football League Trophy, trofeo in cui partecipano le squadre della Football League One, della Football League Two e, a partire dal 2016, alcune formazioni Under-21 di Premier League e Champioship. Casadei è stato espulso per doppia ammonizione. Debutto non proprio indimenticabile per il classe 2003, pagato dai Blues 20 milioni di euro. La gara è terminata 1-0 per i padroni di casa.