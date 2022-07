IN – Skriniar-PSG, la trattativa prosegue. Ma l’Inter mette un punto

Skriniar al PSG è la principale possibilità in uscita per l’Inter. Come raccolto dalla nostra redazione la trattativa fra i due club va avanti, con alcuni paletti da tenere presenti.

LA SITUAZIONE – Milan Skriniar è atteso in ritiro ad Appiano Gentile per il 10 luglio, come anticipato da Simone Inzaghi in conferenza poco fa (vedi articolo). Non è però scontato che possa arrivare a quel giorno, domenica, da tesserato dell’Inter. Come raccolto da Inter-News.it la trattativa col PSG, nonostante non ci siano stati passi avanti sensibili negli ultimi giorni, resta assolutamente in piedi. Al momento non è arrivata l’offerta giusta, ma i contatti proseguono e l’interesse da Parigi per Skriniar rimane. I parigini, che oggi hanno ufficializzato Christophe Galtier come nuovo allenatore (vedi articolo), ora potranno pensare al mercato. L’Inter però non fa sconti, o almeno non svende il difensore. La richiesta, come più volte affermato, è ottanta milioni di euro e al massimo si potrà chiudere a qualcosa in meno (di certo non cinquanta o sessanta milioni). Dovesse andare via Skriniar rimarrebbe Stefan de Vrij, con l’uscita di uno di loro sarebbero due i difensori in entrata. Altrimenti, dovessero restare entrambi, si procederebbe al solo “rimpiazzo” di Andrea Ranocchia come annunciato nel pomeriggio. In ogni caso, Skriniar (al PSG) resta la cessione più probabile in casa Inter.