Compagnoni: «Lukaku ha l’Inter nel cuore! Dybala? Non aveva senso»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Lukaku e della sua fede verso l’Inter. Dopo le parole di Marotta su Dybala (vedi articolo), lo stesso giornalista ha chiuso la porta

TANTI ATTACCANTI − Compagnoni si è concentrato sul ritorno di Lukaku e sulla trattativa Dybala: «Romelu Lukaku ha fatto di tutto pur di ritornare, ha il cuore nerazzurro. E come se avesse giocato all’Inter da 10 anni. Credo che la porta per Paulo Dybala si sia chiusa dopo le parole di Beppe Marotta. Quando leggevo di lui all’Inter mi facevo un po’ i conti della serva. Lukaku, Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa, Alexis Sanchez, Andrea Pinamonti. Quanti ne ha! Sono peraltro giocatori con ingaggio pesante. Mi lasciava perplesso la scelta di Dybala e mi mettevo anche nei panni di Inzaghi. Quando arrivano gare importanti tutti vogliono giocare. Non ha senso spendere tutti quei soldi per gli attaccanti».