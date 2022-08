Skriniar-PSG, Inter irritata dall’uscita di Galtier. Atteso altro rilancio − SM

A un giorno dalla chiusura del mercato, il futuro di Skriniar non può dirsi ancora certo all’Inter. Le parole del tecnico del PSG Galtier (vedi articolo) hanno infastidito la dirigenza nerazzurra. Intanto, atteso ennesimo rilancio

ALTRO RILANCIO − Milan Skriniar rimane un capitolo ancora da chiudere in casa nerazzurra. Il PSG non molla il centrale slovacco per il quale si è espresso ieri in conferenza stampa anche il tecnico francese Galtier. Parole che hanno infastidito la dirigenza dell’Inter. Come riporta Daniele Miceli di Sport Mediaset, dalla Francia è atteso un ennesimo rilancio francese intorno ai 65 milioni di euro. Non basteranno, l’Inter chiuderà definitivamente la porta.