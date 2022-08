Jacobelli: «Maretta all’Inter per le parole di Inzaghi. Gosens ha un sogno»

Xavier Jacobelli ha parlato della situazione in casa Inter e delle parole di Inzaghi nel post gara contro la Cremonese. Su Gosens-Bayer Leverkusen dice questo

PREOCCUPAZIONI − Jacobelli discute sulle problematiche in casa Inter: «Le preoccupazioni dell’Inter sono legate alla questione societaria. Entro il 2024 c’è da restituire il prestito al fondo Oaktree, in quest’ottica si è lavorato sul mercato, facendo operazioni intelligenti. L’Inter ha tenuto i giocatori migliori, da Skriniar a Bastoni, cercando di fare cassa con operazioni “secondarie”. Contro la Cremonese ottimo test per rispondere al KO di Roma. Ma c’è un po’ di maretta dopo le dichiarazioni nel post-gara di Inzaghi tra il mancato arrivo del difensore e il futuro di Gosens».

IL CASO − Sempre su Tmw radio, poi Jacobelli si è concentrato anche su Gosens: «Il tedesco era reduce da un gravissimo infortunio la scorsa stagione prima dell’arrivo a Milano a gennaio, Gosens è uno di quei giocatori che dopo aver lasciato Gasperini ha accusato il cambiamento. Credo che il suo sogno di giocare in Bundesliga possa essere esaudito con l’offerta del Bayer Leverkusen».