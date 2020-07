Skriniar, offerta Manchester United dopo no Inter a Real Madrid e Bayern

Il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa a Milan Skriniar presentando un’offerta all’Inter dopo quelle respinte da parte di Real Madrid e Bayern Monaco

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mirror, il Manchester United avrebbe presentato all’Inter un’offerta da 58 milioni di sterline per Milan Skriniar. Non si tratterebbe della prima proposta giunta sul tavolo del club nerazzurro per il difensore centrale. Altre le avrebbero avanzate due squadre che non fanno parte della Premier League. Si tratterebbe del Real Madrid e del Bayern Monaco. In entrambi i casi la risposta della società meneghina sarebbe stata negativa. Staremo a vedere se ora quest’ultima cambierà idea di fronte alla cifra presentata dai Red Devils.