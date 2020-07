Mourinho: “Tottenham-Arsenal, so cosa significhi un derby. All’Inter…”

Intervistato ai microfoni di Sky Sports, José Mourinho, allenatore degli Spurs, ha parlato del derby di oggi, Tottenham-Arsenal e di quelli da tecnico dell’Inter

DERBY – Queste le parole di José Mourinho, allenatore del Tottenham, su ciò che sente da tecnico, ora che prossimo ad affrontare un derby come Tottenham-Arsenal. «Quando sono in un club, mi piace essere uno di loro e mi piace sentire ciò che la mia gente sente. È una nuova sensazione per me quando passo da un club all’altro, ma imparo molto, molto velocemente. Direi che nel momento in cui metto piede in un club per la prima volta, lo imparo automaticamente. Quindi sì, sono uno di loro. In questo caso, uno di noi, che è gente del Tottenham».

SENTIMENTI – Mourinho sul significato dei derby anche nelle precedenti esperienze. «Ciò che è importante per i tifosi è importante per me. Quando vado in un derby come allenatore dell’Inter, so cosa significhi per loro. Quando vado come allenatore del Real Madrid, so cosa significhi per loro. E quando vado come allenatore del Tottenham, so cosa significhi per loro. Possono contare su di me perché ho esattamente gli stessi sentimenti, lo stesso voglia e la stessa passione che loro hanno. Quando sei un giocatore o un allenatore di una certa squadra, non può essere solo un lavoro per te. Devi avere senso del dovere e responsabilità nei confronti delle persone che amano il tuo club. Per me, il mio club, la mia passione, il mio amore, è il club in cui mi trovo. In questo momento, se mi chiedi se so quanto sia importante per i tifosi del Tottenham sfidare i loro più grandi rivali, allora ovviamente lo so e ovviamente lo condivido».