Skriniar, nuova offerta del PSG ma in Francia regna il pessimismo – SM

Skriniar resta o va via? È la domanda più gettonata tra i tifosi nelle ultime ore, con il nuovo assalto del PSG per il difensore. Come riportato da Sportmediaset, però, anche in Francia regna il pessimismo per l’affare.

PESSIMISMO – Milan Skriniar verso la permanenza all’Inter nonostante il nuovo assalto del Paris Saint-Germain. In Francia, difatti, regna il pessimismo da parte nonostante l’ultima offerta del PSG, che dovrebbe essere di 65 milioni +5 di bonus. All’interno del club – riporta Sportmediaset -, c’è l’impressione che l’Inter rimbalzerà comunque questa nuova offerta, confermando di fatto le voci legate all’aumento della richiesta per giocatore slovacco di almeno 10 milioni, fino ad arrivare a 80.

Fonte: Sportmediaset