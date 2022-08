Gotti: «Inter-Spezia? Alcune gare sono ingiocabili. Uno non al meglio»

Luca Gotti, dopo il successo dello Spezia alla prima giornata contro l’Empoli, in conferenza stampa presenta la sfida a San Siro contro l’Inter.

POSSIBILE ASSENZA – Luca Gotti in conferenza stampa parla degli infortunati della sua squadra, in particolare uno: «Manca l’ultimo allenamento, ma penso che non porterò Daniele Verde con me a causa di un problema che l’ha limitato. È un piccolo problema che non gli ha permesso di allenarsi per tutta la settimana. Kovalenko ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e se tutto dovesse andare bene lo porterei volentieri. Chi in attacco senza Verde? È uno dei pensieri che ho. C’è Strelec, c’è Maldini, che ieri non si è allenato per un problemino e che valuteremo in giornata».

CONTRO L’INTER – Luca Gotti presenta in particolare la sfida contro i nerazzurri: «C’è una differenza ben marcata, ci sono partite quasi ingiocabili, al netto che il calcio per fortuna regala episodi. Con la consapevolezza della forbice più ampia tra big e piccole, ti trovi a fare la partita che ti è concesso fare, in base a come stai e a chi hai a disposizione, anche in relazione a come si sviluppa la partita».