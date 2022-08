Baroni: «Lecce, gara all’altezza con l’Inter nonostante il gol subito»

Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo, torna a parlare in breve della sfida contro l’Inter.

PARTITA ALL’ALTEZZA – Marco Baroni torna a parlare della sfida persa all’ultimo respiro contro l’Inter: «L’atteggiamento non deve cambiare rispetto la sfida con l’Inter. Tanti esordienti hanno impattato nella nuova categoria quindi mi aspetto una crescita. Il primo scoglio è stato devastante perché entrare in campo all’esordio e prendere subito gol in casa, ci potevamo sciogliere invece la squadra piano piano ha tirato fuori la testa facendo una partita all’altezza. Ora si volta pagina perché sfideremo il Sassuolo, altra squadra forte».