Skriniar-Inter, rinnovo in bilico! Distanza su un aspetto: lo scenario – TS

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo Tuttosport con lo slovacco c’è distanza su un aspetto

DISTANZA – Il futuro di Milan Skriniar sembra essere sempre più lontano da Milano. Il difensore slovacco, secondo Tuttosport, non è convinto dalla proposta recapitata dall’Inter da 6,5 milioni (bonus compresi): le richieste fatte al club di Viale della Liberazione sono più alte, anche considerando che lo slovacco ha sul tavolo l’offerta del PSG da 9.2 milioni. Inoltre, Skriniar, valuta anche le prospettive di carriera: a Parigi avrebbe la certezza di lottare ogni stagione per vincere tutto, Champions League compresa. Ore di riflessione per il calciatore ed il suo entourage che in giornata, secondo il quotidiano, potrebbero incontrare la dirigenza nerazzurra. La sensazione, però, è che la conclusione definitiva della vicenda non è ancora vicina.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna