VIDEO – Vinta la Supercoppa, ora no distrazioni | Good Morning Interfans

Good Morning Interfans è il videoeditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formato video con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata di oggi la conquista della Supercoppa Italiana da parte dell’Inter, con i nerazzurri che hanno ora di fronte un mese di fuoco decisivo per la stagione

GOOD MORNING INTERFANS – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in video. Il videoeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. L’Inter, archiviata conquista la Supercoppa Italiana ai danni del Milan con un netto 0-3, deve tornare a concentrarsi sul campionato e sui prossimi impegni, fra Coppa Italia ed il ritorno della Champions League a febbraio. Di seguito la puntata di Good Morning Interfans di venerdì 20 gennaio 2023 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).