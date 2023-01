Inter, sessanta milioni da trovare! Già scelto il ‘sacrificabile’ – TS

L’Inter, su indicazione della proprietà, dovrà fare 60 milioni di attivo entro il 30 giugno. Per raggiungere l’obiettivo, secondo Tuttosport, il sacrificato sarà Dumfries

ATTIVO – L’Inter, su indicazione della proprietà, dovrà fare un attivo di 60 milioni entro il 30 giugno. Secondo Tuttosport, la vittoria della Supercoppa Italiana ai danni del Milan potrebbe aver “sbloccato” il mercato in uscita: il successo sui rossoneri, secondo il quotidiano, può essere utile per far digerire ai tifosi un’inevitabile cessione pesante. Sul piede di partenza, visto l’obiettivo da raggiungere, c’è Denzel Dumfries: la coppia Darmian-Bellanova ha dato le risposte che Inzaghi cercava e la cessione dell’olandese, in caso di giusta offerta (45 milioni, ndr), appare scontata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino