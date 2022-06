Skriniar, il Chelsea torna alla carica! L’Inter fa partire l’asta? – CdS

L’Inter è pronta a fare una cessione importante in questa sessione di mercato. Il nome più accreditato è quello di Milan Skriniar con il difensore che piace al Psg…e al Chelsea!

ASTA – L’Inter è pronta a cedere un pezzo da novanta per far quadrare i bilanci alla fine di questo calciomercato. L’obiettivo di 60 milioni di euro di attivo e il taglio del 10/15% degli stipendi va raggiunto e dunque ecco perché un addio doloroso ci sarà. Milan Skriniar, come pezzo pregiato, è il nome più accreditato per dire addio. I nerazzurri hanno già respinto due offerte presentate dal Psg con la società di Zhang che vuole solo soldi cash: 70 milioni di euro. Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport però, occhio anche al nuovo inserimento del Chelsea per lo slovacco. Secondo il quotidiano questo inserimento potrebbe essere usato dall’Inter come vantaggio. Se infatti il Chelsea dovesse seriamente presentare un’offerta, l’Inter potrebbe forzare la mano e i tempi al Psg per non farselo scappare. Insomma, partirebbe una vera e propria asta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno