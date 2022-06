Dybala, davvero può non bastare l’addio di Sanchez per prenderlo? – CdS

L’Inter attende nelle prossime ore di ufficializzare il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. In attacco però, il belga, potrebbe non essere il solo colpo. Paulo Dybala attende novità, ma il suo destino è legato ad Alexis Sanchez?

DESTINO – Se uno dovesse guardare e interpretare le parole di Beppe Marotta di ieri sera, trarrebbe la conclusione che per vedere Dybala con la maglia dell’Inter servirà non solo che Sanchez saluti, ma anche che uno tra Dzeko e Correa dica addio. Il cileno, per salutare l’Inter, ha ancora una speranza ben precisa (vedi articolo) e dunque è anche per questo che i tempi si dilatano. Ma, secondo il Corriere dello Sport, le parole di Beppe Marotta non sono del tutto vere. Andiamo con ordine. Se davvero l’Inter si è presa la briga di parlare con l’entourage dell’argentino facendoli presente che Inzaghi nella sua corte lo vorrebbe, è possibile che anche soltanto l’uscita di Sanchez basti per vederlo a Milano con la maglia nerazzurra. La soluzione preferibile sarebbe quella di salutare due attaccanti per far spazio a Dybala (soprattutto a livello di bilancio e monte ingaggi), ma, con l’uscita del solo cileno, l’opzione Joya non è da scartare a priori. Con gli incastri giusti infatti tutto può diventare possibile.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno