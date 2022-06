Skriniar, il Chelsea non lo molla ma servono tanti soldi – Sky UK

L’Inter ha in Milan Skriniar un giocatore che fa gola a tutti i top club europei. Il Chelsea insegue eccome il difensore ma per averlo dai nerazzurri servono i soldi.

SOLDI – Sky Sports UK riporta che Skriniar è sempre nel mirino del Chelsea per la prossima stagione. Ma la testata inglese riporta come, per averlo, servono molti soldi. L’Inter ha già infatti rifiutato un’offerta del PSG molto alta e dunque per arrivare al centrale, servirà uno sforzo non indifferente. Vero è che, Chelsea e Inter, parleranno per Romelu Lukaku e il ritorno del belga a Milano, ma comunque servirà un’offerta da capogiro per portare Skriniar a Londra. E questo il Chelsea lo sa bene.

Fonte: Sky Sport UK