Bellanova, profilo ideale per l’Inter: giovane ma già pronto

L’Inter ha nel mirino Raoul Bellanova. Domani ci sarà un incontro per definire gli ultimi dettagli per portare il cagliaritano a Milano. Ma ecco perché è il profilo adatto ai nerazzurri.

PROFILO – L’Inter ha salutato un 33enne in questa sessione di mercato: Ivan Perisic. E ora, per rinforzare e sistemare le corsie esterne, punta Raoul Bellanova del Cagliari, un giovane. Sì un giovane ma già pronto e che conosce il campionato italiano e la Serie A. Ottima stagione, a livello individuale, per lui con il Cagliari nonostante un contesto non facile. Bellanova ha nella corsa e nel dribbling stretto le sue armi migliori, non è molto letale sottoporta ma può migliorare. Se Dumfries dovesse rimanere ovviamente sarebbe dietro nelle gerarchie ma da uno come l’olandese ha solo da rubare e imparare.