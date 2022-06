Skriniar o de Ligt? No, il Chelsea punta un terzo nome dall’Italia – Sky

In quest’ultima settimana si è parlato di Chelsea su Skriniar e de Ligt. Di Marzio, in collegamento per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, mette però un terzo nome più fattibile sempre dall’Italia.

IL TERZO INCOMODO – Milan Skriniar o Matthijs de Ligt per la difesa del Chelsea? Non proprio, o quantomeno non soltanto. Secondo Gianluca Di Marzio i londinesi hanno messo gli occhi anche su Kalidou Koulibaly, che ha un solo anno residuo di contratto col Napoli. Questo perché i prezzi fatti da Inter e Juventus per Skriniar e de Ligt sono indicati come troppo alti. Da capire se da Londra arriverà un’accelerata con Aurelio De Laurentiis, ma intanto contatti con gli agenti nelle ultime ore.