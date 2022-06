Pedullà: «Dybala-Inter avanti per tanti motivi ma non 20 giorni! Corretti»

Dybala all’Inter resta un’operazione aperta, anche perché nelle ultime ventiquattro ore Marotta non ha smentito (vedi articolo). Pedullà, nel suo spazio social per Sportitalia, non vede la trattativa prorogabile troppo oltre.

FRONTE APERTO PER POCO – Alfredo Pedullà non cancella la trattativa: «Su Paulo Dybala siamo stati corretti da aprile. Abbiamo detto che avrebbe aspettato l’Inter, Giuseppe Marotta ha fatto un incontro con l’intermediario e detto che si sarebbe buttato a capofitto su Dybala. Io cosa ci posso fare? Posso raccontare che è una trattativa che va avanti per tanti motivi ma che non può andare avanti per venti giorni. Vale anche per altre mille cose».