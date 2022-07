Skriniar, com’è la situazione con il Psg? In Francia sicuri di una cosa – CdS

L’Inter, fino a pochi giorni fa, era prossima a salutare Milan Skriniar per far spazio a Gleison Bremer. Le cose cambiano però e ora, lo slovacco, è prossimo a rimanere a Milano.

CERTEZZA – Di sicuro l’Inter aveva quasi venduto Milan Skriniar al Psg sistemando così il bilancio che verrà chiuso a giugno 2023. Le indicazioni sono chiare: chiudere con 60 milioni di attivo. E la cessione di Skriniar ai parigini diciamo avrebbe aiutato. Come spiega bene il Corriere dello Sport però, l’Inter è inamovibile: niente cessione sotto i 70 milioni di euro (se non addirittura qualcosa di più). L’Inter sa bene che ha una posizione di forza e in Francia comincia a circolare la voce che il difensore numero 37 dell’Inter ormai appartenga al passato. Il rilancio del Psg non arriverà e dunque Skriniar, salvo ripensamenti folli dell’ultima ora, è pronto a rimanere all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno