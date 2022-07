Skriniar, la strategia dell’Inter se dovesse rimanere. I dettagli – CdS

Diciamo che l’Inter in pochi giorni si è vista rivoluzionare tutto il suo calciomercato. Niente Bremer e Dybala e Milan Skriniar prossimo alla permanenza in nerazzurro.

STRATEGIA – Ipotizzare che l’Inter tenesse Milan Skriniar dopo l’offerta che aveva presentato il Psg era difficile da pensare. Ma senza l’arrivo di un degno sostituto (Bremer), le cose sono cambiate. Ora il difensore slovacco punta a rimanere a Milano salvo rilanci last minute folli del Psg. Come spiega il Corriere dello Sport inoltre ci sarebbe un’altra cosa importante: il rinnovo del contratto. Se l’Inter infatti dovesse tenere Skriniar, ci sarà da rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023. La strategia è quella di attendere la chiusura del mercato e discuterne, per poi ufficializzarlo, a bocce fermo. La base d’accordo tra le parti c’è già ma serve mettersi di nuovo tutti al tavolino e mettere nero su bianco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno