Inter, Curva e tifosi tranquillizzati. L’incontro di ieri nel dettaglio – CdS

L’Inter si sta allenando ad Appiano Gentile in vista della prossima stagione. Il mercato nerazzurro, nel giro di pochi giorni, ha visto sfumare sia Paulo Dybala sia Bremer. Ma i tifosi sono tranquilli.

STRISCIONE – E’ cosa nota a tutti lo striscione di ieri comparso sotto la sede dell’Inter in viale della Liberazione ed esposto da una delegazione della Curva Nord. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i tifosi nerazzurri ovviamente erano agitati e volevano rassicurazioni su quel che riguarda il mercato, in particolare il futuro di Milan Skriniar. Il faccia a faccia avuto sembra aver tranquillizzato la tifoseria, consci però che le cose, soprattutto nel calciomercato, cambiano letteralmente da un giorno all’altro. E anche la situazione in casa Skriniar potrebbe essere simile a quella dello scorso anno vissuta dall’Inter con Hakimi prima e Lukaku poi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno