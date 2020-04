Setien: “Messi finirÃ  la sua carriera al Barcellona. La situazione attuale…”

Setien: “Messi finirà la sua carriera al Barcellona. La situazione attuale…”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, parlando in un’intervista alla TV catalana TV3 ha detto la sua sul futuro di Lionel Messi, smentendo ulteriormente la notizia di un suo possibile passaggio all’Inter.

SEMPRE AL BARCELLONA – Lionel Messi all’Inter, più un’utopia che un’ipotesi reale. Una notizia che va sempre più smentendosi giorno dopo giorno. Anche Quique Setien, tecnico del Barcellona, in un’intervista ha voluto fare il punto su quello che, secondo lui, sarà il futuro del numero 10 argentino, in discussione anche per tutti i problemi societari che stanno attraversando in queste settimane il club catalano: «La cosa peggiore di questa situazione è che viene continuamente ripresa dai mezzi di comunicazione. È sempre meglio che l’ambiente sia tranquillo, ma non credo che tutto questo possa influire sul futuro di Messi. Sono sicuro che finirà la sua carriera al Camp Nou».