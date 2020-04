Ronaldo: “Inter, primo anno soffrii di tendinite. Dopo il grave infortunio…”

Ronaldo Nazario de Lima, ex attaccante brasiliano dell’Inter, ha parlato a Forbes Brasil. Tra i temi toccati anche i suoi infortuni e la voglia di lottare per continuare con la sua carriera.

INFORTUNIO GRAVE – Ronaldo nella sua carriera da fenomeno ha dovuto passare momenti difficilissimi, momenti che sono nella sua mente così come in quella di tutti i tifosi. Proprio di questi momenti, segnati da un grave infortunio, ha parlato l’ex giocatore brasiliano: «Nel mio primo anno all’Inter cominciai a soffrire di tendinite cronica, poi andai a farmi operare e al mio ritorno mi infortunai di nuovo. Ero disperato, pensavo che il mio futuro fosse a rischio. Avevo lottato tanto per rientrare e subito arrivò quell’infortunio senza precedenti, non sapevo se ce l’avrei fatta a tornare. Andai da uno dei migliori specialisti, che mi disse che avrei dovuto operarmi nuovamente anche solo per sperare di avere una vita normale. Dopo quasi due anni però riuscii a tornare a giocare, anche se arrivarono i primi problemi muscolari. Avevo però fiducia nel mio medico e nel mio ginocchio. Un momento drammatico da raccontare, figuriamoci viverlo. In nessun momento però ho pensato di arrendermi, anzi, ho continuato a lottare per il mio sogno».