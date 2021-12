Sensi sul mercato? Valore chiaro, l’Inter vuole evitare uno scenario

Stefano Sensi è uno dei possibili uomini mercato dell’Inter. La cessione sembra certa, ma il club nerazzurro vuole evitare uno scenario.

VOLONTÀ CHIARA – L’Inter e Stefano Sensi sembrano sempre più destinati a separarsi. Il centrocampista è di nuovi ai margini delle rotazioni, anche sotto la guida di Simone Inzaghi. Basti pensare che sono appena 169 i minuti raccolti in stagione dall’ex Sassuolo. L’intenzione del club sembrerebbe quindi chiara: liberarsi del numero 12 che, dopo due stagioni e mezza, non sembra più un profilo affidabile. Tuttavia l’Inter vuole evitare a tutti i costi uno scenario, considerando anche il passato recente.

SCENARIO DA EVITARE – Il contratto di Sensi con l’Inter scade nel 2024. E, al termine di questa stagione, il suo valore a bilancio sarà di 10 milioni di euro. Ciò significa che il club non dovrà per forza chiedere cifre esose per realizzare una plusvalenza. L’obiettivo è tuttavia quello di evitare una perdita, come già avvenuto con Radja Nainggolan e Joao Mario (liberati a zero risolvendo il contratto). Ben venga quindi un’esperienza in prestito, ipoteticamente nella stagione 2022/23, che aiuterebbe ancora di più per ridurre il valore di Sensi e – di conseguenza – le pretese dell’Inter. Tutto dipenderà però dalle condizioni del centrocampista stesso che, anche lontano dai nerazzurri, dovrà essere in grado di tornare sui livelli del 2019.