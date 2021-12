Dalbert torna a Cagliari, per quanto? Da non escludere altra cessione per l’Inter

Dalbert ha usufruito di un permesso ulteriore, così come gli altri sudamericani del Cagliari, dopo le festività natalizie. Il rendimento del difensore in prestito all’Inter è stato fin qui però pessimo e non si esclude un addio a gennaio.

ANCORA DA PIAZZARE – L’esperienza di Dalbert Henrique da tesserato dell’Inter può essere riassunta in due semplici parole: gravemente insufficiente. Acquistato per venti milioni di euro più bonus dal Nizza ad agosto del 2017, ha reso pochissimo e i suoi prestiti tra Fiorentina e Rennessono stati infruttiferi. L’ultimo, al Cagliari, prosegue sulla falsariga dei precedenti: qualche infortunio e tante prestazioni scadenti. Alla ripresa degli allenamenti con Walter Mazzarri Dalbert non c’era, ma nessun caso: ha avuto un permesso ulteriore, così come i sudamericani, e già stamattina (a patto di tampone negativo) potrebbe allenarsi. I rossoblù, attesi da un mercato di gennaio con tante operazioni, si sono però già mossi per trovare un altro laterale sinistro. Dalla Roma è in arrivo Riccardo Calafiori, un prestito ormai già concluso. Questo è un segnale di come il brasiliano, che il 6 gennaio con la Sampdoria non giocherà perché squalificato, non abbia convinto nemmeno in Sardegna. Da tenere in considerazione l’ipotesi che lasci subito Cagliari, con l’Inter che dovrebbe piazzarlo altrove. Si è parlato di opzioni in Brasile per Dalbert, ma è chiaro che la speranza dei nerazzurri è di liberarsene a titolo definitivo.