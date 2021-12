Sensi, possibile ritorno al Sassuolo? Intanto, l’Inter guarda anche a sinistra

Sensi potrebbe lasciare l’Inter in prestito per trovare spazio e continuità. Non è da escludere il ritorno al Sassuolo. Nel frattempo, i nerazzurri tengono d’occhio la corsia di sinistra

CESSIONI − Il mercato dell’Inter dipende tutto dalle uscite. Come riporta Sandro Sabatini, su Sport Mediaset, sono tre i giocatori che potrebbero lasciare i nerazzurri a gennaio: Stefano Sensi, Arturo Vidal e Matias Vecino. Se per i due sudamericani è implicata la questioni ingaggio, per il centrocampista della Nazionale è soltanto un problema di spazio e continuità. Non è da escludere la pista Sassuolo. I nero-verdi sono in attesa di capire come andrà a finire con Pedro Obiang, alle prese con l’idoneità dopo il long Covid-19.

RINNOVI E RINFORZI − L’Inter è al lavoro anche per i rinnovi contratto. Non preoccupa Marcelo Brozovic, nonostante la distanza di due milioni tra domanda e offerta (sei dell’Inter vs otto del giocatore), mentre rimane in dubbio la questioni Ivan Perisic. In caso di mancato accordo, i nerazzurri potrebbero fiondarsi su Lucas Digne. Il terzino francese, al momento, gioca in Inghilterra con la maglia dell’Everton.