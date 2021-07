Sensi piace alla Fiorentina ma Inzaghi lo blinda: nuova chance con l’Inter – CdS

Stefano Sensi è sempre uno degli obiettivi principali della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi, Simone Inzaghi punterà molto sul talento italiano.

ANCORA INTER – Stefano Sensi, nuova chance all’Inter? Deludente la sua ultima stagione in nerazzurro nonostante lo scudetto conquistato. L’ultima stagione del centrocampista è stata caratterizzata da diversi problemi fisici che hanno compromesso le cose. La Fiorentina segue il calciatore, è in cima alla lista dei giocatori richiesti da Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, però, l’Inter punterà ancora su Stefano Sensi, su richiesta del tecnico Simone Inzaghi, che anche ieri in conferenza stampa ha ribadito le sue intenzioni. Niente cessione o valutazione in atto? La Fiorentina attende.

Fonte: Corriere dello Sport