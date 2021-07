Keita obiettivo dell’Inter? I numeri dell’ultima stagione in Serie A

Keita Balde è uno degli attaccanti accostati all’Inter in questo mercato estivo (vedi articolo). È l’uomo giusto per la squadra di Inzaghi? I numeri della sua ultima stagione in Serie A

OBIETTIVO – Keita Balde è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Il senegalese, già in nerazzurro nella stagione 2018/2019, è di proprietà del Monaco ma ha disputato l’ultima stagione in Serie A con la maglia della Sampdoria. La stagione in blucerchiato dell’attaccante senegalese è costellata da alti e bassi: in 25 presenze, il senegalese, ha siglato 7 gol e fornito 2 assist. La distribuzione delle marcature, all’interno della stagione, è però singolare: 5 di queste sono arrivate tra la quattordicesima e la ventiduesima giornata. Le ultime due a campionato praticamente concluso. Sintomo di una stagione segnata da molti bassi e pochi alti.

LOW COST – Il profilo di Keita è interessante nell’ottica di un colpo low-cost: si tratta di “usato sicuro”, un calciatore che conosce l’ambiente Inter e che ha lavorato con Inzaghi con cui, per altro, ha disputato la migliore stagione della sua carriera. Sotto la guida del neo-tecnico nerazzurro, infatti, l’attaccante siglò ben 16 gol. Col Monaco che non si opporrebbe ad una cessione del senegalese in prestito, la situazione relativa all’attaccante è da monitorare.