Sensi-Monza non è ancora realtà: in bilico nonostante accordo con l’Inter

Sensi al Monza è una trattativa che, lato società, si è conclusa giovedì sera (vedi articolo). Il centrocampista tornato all’Inter dalla Sampdoria, però, stando a Sky Sport non ha ancora deciso.

IN BILICO – C’è ancora da attendere prima di vedere Stefano Sensi al Monza. I brianzoli, complice l’incontro con Adriano Galliani di giovedì (vedi articolo), hanno raggiunto un accordo con l’Inter per il prestito secco del centrocampista. Intesa che, però, non ha ancora l’OK del giocatore. Lo segnala Sky Sport, parlando di trattativa che da questo punto di vista non si può definire chiusa. Da capire se alla fine Sensi accetterà o se si dovrà trovare un’altra destinazione.