Sensi al Leicester, affare in chiusura! Definita la cessione dell’Inter

Sensi è pronto a lasciare l’Inter dopo cinque stagioni, ma non in scadenza di contratto. Il centrocampista italiano sarà ceduto al Leicester che lo ha fortemente voluto in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’affare è in chiusura, ecco ulteriori dettagli.

SI CHIUDE – Il Leicester è sempre più vicino all’acquisto di Stefano Sensi dall’Inter, soprattutto dopo l’addio di Cesare Casadei di ritorno al Chelsea. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, il club inglese allenato da Enzo Maresca vuole fortemente il centrocampista italiano in scadenza di contratto con i nerazzurri, e dunque pagheranno circa 2-3 milioni per averlo subito così da rinforzare la rosa già a gennaio. Tutte le parti sono sul punto di chiudere definitivamente la trattativa, con la speranza di concludere l’accordo con il calciatore all’inizio della prossima settimana, quando l’Inter tornerà dall’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.

Fonte: Fabrizio Romano [Twitter]