Napoli-Inter: scelto il calciatore che affiancherà Inzaghi alla vigilia

Napoli-Inter inizierà con le conferenze stampa della vigilia, che avverrano in coppia come di consueto per questo tipo di competizione. Rispetto al solito si conosce in anticipo il calciatore dell’Inter che affiancherà Inzaghi ai microfoni prima della Finalissima di Supercoppa Italiana

CONFERENZA STAMPA – La vigilia di Napoli-Inter è in arrivo. Domani – domenica 21 gennaio 2024 – Simone Inzaghi sarà protagonista in conferenza stampa direttamente da Riad (Arabia Saudita), dove si giocherà la Finalissima di Supercoppa Italiana 2023. Appuntamento fissato presso il “King Saud University Stadium – Al-Awwal Park” a partire dalle ore 08:30 italiane. A fare compagnia all’allenatore nerazzurro ci sarà il capitano Lautaro Martinez, che sarà al suo fianco in sala stampa. A riportarlo sono i colleghi di Radio TV Serie A con RDS presenti a Riad per seguire da vicino l’evento. Una scelta che si spiega benissimo con il ruolo dell’attaccante argentino nell’Inter di oggi. Non solo il capocannoniere e soprattutto il capitano ma anche il leader di una squadra rinnovata. E a tratti stravolta dalle ultime sessioni di calciomercato. Un titolare certo a Riad. I protagonisti della vigilia di Napoli-Inter saranno Inzaghi e Lautaro Martinez per l’Inter. Sperando che siano anche i protagonsiti della partita. Rispettivamente dalla panchina e in campo.